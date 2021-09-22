Diğer Lastik İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Lastik İmalat İşçileri Maaşları, ve İş İlanları

Diğer Lastik İmalat İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Lastik İmalat İşçileri ne iş yapar, Diğer Lastik İmalat İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Lastik İmalat İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Lastik İmalat İşçileri Tanımı;

Bu grup, dış ve iç lastiklerin imalinde kalıplama, imal ve tamir işleri haricinde kalan işleri yapan başka yerde sınıflandırılmamış lastik imalat işçilerini kapsayan kişilerdir.

Diğer Lastik İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Lastik İmalat İşçileri Maaşları

Diğer Lastik İmalat İşçileri maaşı ortalama aylık 3.660 - TL’dir. En düşük Diğer Lastik İmalat İşçileri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Lastik İmalat İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Lastik İmalat İşçileri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.

Diğer Lastik İmalat İşçileri Ne İş Yapar?

Diğer Lastik İmalat İşçileri İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dış ve iç lastiklerin imalinde kalıplama, imal ve tamir işleri haricinde kalan işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Lastik İmalat İşçileriMeslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri

Diğer Lastik İmalat İşçileri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Lastik İmalat İşçileri mesleğinin meslek kodu 8141.03 olarak belirlenmiştir



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