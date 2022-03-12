Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) Maaşları

Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) maaşı ortalama olarak aylık 9050_TL'dir. En düşük Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) maaşı 7750_TL, En yüksek ise 10350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9311.08

Meslek Adı :

Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Madencilik Ve Taşocakçılığı Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup, ocaklardaki ara yolları, su kanallarını temizleyen, kömür ve madenleri nakledilmek üzere oluklar yada kürek vasıtasıyla vagonlara dolduran, bu vagonları taşıma hattı üzerinde iten ve boşaltan, kömür ve cevherler içindeki yabancı büyük parçaları kırarak ayıklayanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ocaklardaki ara yolları ve su kanallarını temizlemek,

b) Kömür ve madenleri nakledilmek üzere oluklar yada kürek vasıtasıyla vagonlara doldurmak,

c) Bu vagonları taşıma hattı üzerinde itmek ve boşaltmak,

d) Kömür ve cevherler içindeki yabancı büyük parçaları kırmak ve ayıklamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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