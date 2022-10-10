Diğer Makine Dairesi Mürettebatı Ve Ateşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Diğer Makine Dairesi Mürettebatı Ve Ateşçileri Tanımı;

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Diğer Makine Dairesi Mürettebatı Ve Ateşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Makine Dairesi Mürettebatı Ve Ateşçileri Maaşları

Diğer Makine Dairesi Mürettebatı Ve Ateşçileri maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Diğer Makine Dairesi Mürettebatı Ve Ateşçileri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Makine Dairesi Mürettebatı Ve Ateşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8182.03

Meslek Adı :

Diğer Makine Dairesi Mürettebatı Ve Ateşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Buhar Makinesi Ve Kazan (Boyler) Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, makine dairesi mürettebatını, ateşçileri gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Makine Dairesi Mürettebatı ve Ateşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kömür ve akaryakıt yakan bir veya birkaç kazanın sıcak tutulmasını sağlamak,

b) Kazan, makine ve diğer mekanik teçhizat ve aletlerin bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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