Diğer Makine Teknisyenleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Makine Teknisyenleri görev tanımı nedir, Diğer Makine Teknisyenleri ne iş yapar, Diğer Makine Teknisyenleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Makine Teknisyenleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Makine Teknisyenleri Tanımı;

Nükleer enerjinin kullanılması ve kontrol ve donanımı, değişik aletlerin üretim ve bakımını yapan ve baka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Makine Teknisyenleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Makine Teknisyenleri Maaşları

Diğer Makine Teknisyenleri maaşı ortalama aylık 7.800 - TL’dir. En düşük Diğer Makine Teknisyenleri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 10.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Makine Teknisyenleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Makine Teknisyenleri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Diğer Makine Teknisyenleri Ne İş Yapar?

Diğer Makine Teknisyenleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine Teknisyeni (Genel) (0-35.10)?a benzer işleri yapmakla birlikte, nükleer enerjinin kullanılması kontrol ve tahliye etme cihaz ve donanımı yapmak,

b) Süper yapılar ve gemi omurgası, kamere, projektör, daktilo, masa, hesap makineleri, otomatik kasa makinesi, kopya ve çoğaltma makineleri, mekanik fonksiyonlu tıbbi cihazlar gibi aletlerin üretim, yapmak,

c) Bu makinelerin bakım, onarım ve dizaynını gerçekleştirme ve yardımcı olmada uzmanlaşmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Makine Teknisyenleri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Diğer Makine Teknisyenleri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Makine Teknisyenleri mesleğinin meslek kodu 3115.02 olarak belirlenmiştir



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