Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları Maaşları

Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları maaşı ortalama olarak aylık 7150_TL'dir. En düşük Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları maaşı 5850_TL, En yüksek ise 8450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7211.01

Meslek Adı :

Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Kalıpçılar Ve Maça Hazırlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, maçaların ölçülerinin ve biçimlerinin özelliklere uygunluğunu kontrol eden, profil biçiminde kumdan maça çıkartan maça yapma makinelerini çalıştıran, kumdan maça yapan üflemeli tip maça yapma makinelerini çalıştıran, demir yada demirden gayri metallerden dökme boruların çevresinde kilden maça yapanlar, büyük ölçekli kalıpların yada maçaların üretiminde grup çalışmalarında bazı görevleri el yada makine ile yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Metal Döküm Kalıpçıları ve Maça Yapıcıları işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Maçaların ölçülerinin ve biçimlerinin özelliklere uygunluğunu kontrol etmek,

b) Profil biçiminde kumdan maça çıkartan maça yapma makinelerini çalıştırmak,

c) Kumdan maça yapan üflemeli tip maça yapma makinelerini çalıştırmak,

d) Demir yada demirden gayri metallerden dökme boruların çevresinde kilden maça yapmak,

e) Büyük ölçekli kalıpların yada maçaların üretiminde grup çalışmalarında bazı görevleri el yada makine ile yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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