Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri ne iş yapar, Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri Tanımı;

Bu grup, metal ızgara, merdiven korkulukları, kapı ve pencere çerçeveleri ve tezyini metal montaj işlerini yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri Maaşları

Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri maaşı ortalama aylık 3.050- TL’dir. En düşük Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.780 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri Ne İş Yapar?

Diğer Metal Levha ve Metal İnşaat İşçileri İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal ızgara, merdiven korkulukları, kapı ve pencere çerçeveleri ve tezyini metal montaj işlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucuları

Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri mesleğinin meslek kodu 7214.02 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri maaşlarına ek sizlerde Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?