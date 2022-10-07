Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri Tanımı;

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Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri Maaşları

Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.07

Meslek Adı :

Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Bu grup, metalik olmayan madenler imalat işçileri gibi başka yede sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dökme betondan çeşitli tipte malzemeler üretmek,

b) Asbestli çimentodan değişik ürünler yapmak,

c) Mozaik ve bez ya da kağıt astarlı zımpara kağıdı zımpara kağıdı yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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