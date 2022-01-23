Diğer Metalurji Mühendisleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Metalurji Mühendisleri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Metalurji Mühendisleri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Metalurji Mühendisleri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Metalurji Mühendisleri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Metalurji Mühendisleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Metalurji Mühendisleri Maaşları

Diğer Metalurji Mühendisleri maaşı ortalama olarak aylık 12750_TL'dir. En düşük Diğer Metalurji Mühendisleri maaşı 7500_TL, En yüksek ise 18000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Metalurji Mühendisleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2146.03

Meslek Adı :

Diğer Metalurji Mühendisleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Maden Mühendisleri, Metalürji Mühendisleri Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Başka yerde sınıflandırılmamış Metalürji Mühendisliği dalı içerisinde yapılmayan işlerle ilgili çalışma ve araştırmalar yapan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Metalürji Mühendisleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metalürji Mühendisliği dalı içerisinde yapılmayan işlerin dışında kalan metalle ilgili konularda araştırma , inceleme ve çalışmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Metalurji Mühendisleri maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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