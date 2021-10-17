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Diğer Muhasebeciler Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Muhasebeciler Bu grup, muhasebe ve muhasebe ile ilgili işleri yapan ve mali kayıtların doğruluğunu kontrol edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir. Diğer Muhasebeciler maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Diğer Muhasebeciler maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Diğer Muhasebeciler Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Muhasebeciler görev tanımı nedir, Diğer Muhasebeciler ne iş yapar, Diğer Muhasebeciler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Muhasebeciler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Muhasebeciler Tanımı;

Bu grup, muhasebe ve muhasebe ile ilgili işleri yapan ve mali kayıtların doğruluğunu kontrol edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Muhasebeciler Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Muhasebeciler Maaşları

Diğer Muhasebeciler maaşı ortalama aylık 3.580- TL’dir. En düşük Diğer Muhasebeciler maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.950 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Muhasebeciler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Diğer Muhasebeciler Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Diğer Muhasebeciler Ne İş Yapar?

Diğer Muhasebeciler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Muhasebe ve muhasebe ile ilgili işlerle, diğer mali kayıtların doğruluğunu kontrol etmek,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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Diğer Muhasebeciler Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebe Kayıtları Ve Defter Tutan Büro Elemanları

Diğer Muhasebeciler Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Muhasebeciler mesleğinin meslek kodu 4311.02 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Muhasebeciler maaşlarına ek sizlerde Diğer Muhasebeciler mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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