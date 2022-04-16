Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri Tanımı;
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Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri Maaşları
Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4323.12
Meslek Adı :
Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
Meslek Grubu :
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
-Mavna, feribot ve (pipe-line) hizmetlerinde bir ve birden fazla işte fiilen görev yapan veya bu işleri yapanları kontrol edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Mavna, feribot ve (pipe-line) hizmetlerinde çalışmak veya çalışan işçilere talimat vermek,
b) Nakliyat ve komünikasyon nezaretçilerini sevkedip kontrollerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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