Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları görev tanımı nedir, Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları ne iş yapar, Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları Tanımı;

Bu grup, çiftlenen çorapların burun, topuk ve konçlarına kopçalar takanları, trikotaj işlemlerinde yardımcı faaliyetlerde bulunanları gibi başka yerde sınıflandırılmamış trikotajcıları ve trikotaj tezgahı ayarcılarını kapsar.

Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları Maaşları

Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları maaşı ortalama aylık 4.150- TL’dir. En düşük Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları Ne İş Yapar?

Diğer Örgücüler ve Örgü Tezgah Ayarcıları İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çiftlenen çorapların burun, topuk ve konçlarına kopçalar takmak,

b) Trikotaj işlemlerinde yardımcı faaliyetlerde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları mesleğinin meslek kodu 8152.21 olarak belirlenmiştir



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