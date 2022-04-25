Diğer Orman İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Orman İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Orman İşçileri ne iş yapar, Diğer Orman İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Orman İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Orman İşçileri Tanımı;

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Diğer Orman İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Orman İşçileri Maaşları

Diğer Orman İşçileri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Orman İşçileri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Orman İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6210.03

Meslek Adı :

Diğer Orman İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Ormanla ilgili çeşitli alanlarda çalışmalar yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Orman İşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Devrilecek olan ağaçları seçip işaretlemek,

b) Orman koruma kurallarını uygulatmak amacıyla ormanda dolaşmak,

c) Ağaçların yukarı doğru büyümelerini sağlamak için budama ve kesme yapmak,

d) Kesim sonrası ormanda kalan artıkları toplayıp, orman dışına çıkarmak,

e) Sıkışık durumda bulunan genç ağaçlar arasında seyrekleştirme yapmak,

f) Orman altı bitkilerini temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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