Diğer Petrol Rafine İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Petrol Rafine İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Petrol Rafine İşçileri ne iş yapar, Diğer Petrol Rafine İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Petrol Rafine İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Petrol Rafine İşçileri Tanımı;

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Diğer Petrol Rafine İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Petrol Rafine İşçileri Maaşları

Diğer Petrol Rafine İşçileri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Petrol Rafine İşçileri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Petrol Rafine İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3134.02

Meslek Adı :

Diğer Petrol Rafine İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, çeşitli işlemler için asfaltı, gazyağı, neftyağı ve diğer petrol ürünleriyle karıştıran, yağlama yağı elde etmede kullanılan teçhizatı çalıştıran, sıvı gaz elde etmede kullanılan teçhizatı çalıştıranlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer, Petrol Rafine İşçileri İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çeşitli işlemler için asfaltı, gazyağı, neftyağı ve diğer petrol ürünleriyle karıştırmak,

b) Yağlama yağı elde etmede kullanılan teçhizatı çalıştırmak,

c) Sıvı gaz elde etmede kullanılan teçhizatı çalıştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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