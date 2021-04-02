Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri Maaşları, İş İlanları

Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri görev tanımı nedir, ne iş yapar, Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri bu grup, plastiği makineyle delenler ve plastik madde imalatında yer alan diğer işleri yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri Maaşları

Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Plastiği makineyle delmek,

b) Plastik madde imalatında yer alan diğer çeşitli işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar meslek ana grubundadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri alt ana grupta yer alır.

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri meslek grubu içerisindedir.

Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri mesleğinin meslek kodu 8142.02 olarak belirlenmiştir

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