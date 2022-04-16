Diğer Posta Dağıtım Görevlileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Posta Dağıtım Görevlileri görev tanımı nedir, Diğer Posta Dağıtım Görevlileri ne iş yapar, Diğer Posta Dağıtım Görevlileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Posta Dağıtım Görevlileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Posta Dağıtım Görevlileri Tanımı;

__

Diğer Posta Dağıtım Görevlileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Posta Dağıtım Görevlileri Maaşları

Diğer Posta Dağıtım Görevlileri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Posta Dağıtım Görevlileri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Posta Dağıtım Görevlileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4412.04

Meslek Adı :

Diğer Posta Dağıtım Görevlileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Postacılar Ve Tasnifleme Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup, gönderilmesi istenen postayı hesapladıktan ve pulunu elle veya makine ile yapıştırdıktan sonra dışarıya dağıtımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Posta Dağıtım Görevlileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Gönderilmesi istenen postayı hesaplamak, b) Pulunu elle veya makine ile yapıştırmak, c) Sonra dışarıya dağıtımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel Meslek : E

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?