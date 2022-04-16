Diğer Posta Dağıtım Görevlileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Diğer Posta Dağıtım Görevlileri Tanımı;
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Diğer Posta Dağıtım Görevlileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Posta Dağıtım Görevlileri Maaşları
Diğer Posta Dağıtım Görevlileri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Posta Dağıtım Görevlileri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Posta Dağıtım Görevlileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4412.04
Meslek Adı :
Diğer Posta Dağıtım Görevlileri
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Grubu :
Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Birim Grubu :
Postacılar Ve Tasnifleme Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
-Bu grup, gönderilmesi istenen postayı hesapladıktan ve pulunu elle veya makine ile yapıştırdıktan sonra dışarıya dağıtımını yapan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Diğer Posta Dağıtım Görevlileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Gönderilmesi istenen postayı hesaplamak, b) Pulunu elle veya makine ile yapıştırmak, c) Sonra dışarıya dağıtımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel Meslek : EYORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Posta Dağıtım Görevlileri maaşlarına ek olarak sizlerde Diğer Posta Dağıtım Görevlileri mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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