Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri Maaşları

Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri maaşı ortalama olarak aylık 9650_TL'dir. En düşük Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri maaşı 8350_TL, En yüksek ise 10950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.23

Meslek Adı :

Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri Meslek Birim Grubu : Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Bu grup, başka yerde sınıflandırılmamış radyo ve televizyon makinist ve tamircilerini kapsayan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Radyo ve Televizyon Tamircileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bu grup, radyo ve televizyon antenlerini kurmak ve tamir etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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