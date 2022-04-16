Diğer Rehberler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Rehberler görev tanımı nedir, Diğer Rehberler ne iş yapar, Diğer Rehberler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Rehberler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Rehberler Tanımı;

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Diğer Rehberler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Rehberler Maaşları

Diğer Rehberler maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Rehberler maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Rehberler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5113.01

Meslek Adı :

Diğer Rehberler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Meslek Birim Grubu :

Seyahat Rehberleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup dağcılık, kara avcılığı yada balık avcılığı gibi gezintileri düzenleyip yada yönetenler, gemi tersaneleri, petrol rafinerileri yada fabrikaları ve ilginç olarak tanımlanan sanayi kuruluşlarını gezdiren rehberler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Rehberler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bu gurup dağcılık, kara avcılığı yada balık avcılığı gibi gezintileri düzenlemek yada yönetmek,

b) Petrol rafinerileri yada fabrikaları ve ilginç olarak tanımlanan sanayi kuruluşlarını gezdirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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