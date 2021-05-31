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Diğer Rehberler, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Diğer Rehberler meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Diğer Rehberler meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Diğer Rehberler, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 5113.01

Meslek Adı : Diğer Rehberler

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu : Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Meslek Birim Grubu : Seyahat Rehberleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

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Meslek Tanımı :

Bu grup dağcılık, kara avcılığı yada balık avcılığı gibi gezintileri düzenleyip yada yönetenler, gemi tersaneleri, petrol rafinerileri yada fabrikaları ve ilginç olarak tanımlanan sanayi kuruluşlarını gezdiren rehberler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Rehberler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Bu gurup dağcılık, kara avcılığı yada balık avcılığı gibi gezintileri düzenlemek yada yönetmek,
b)    Petrol rafinerileri yada fabrikaları ve ilginç olarak tanımlanan sanayi kuruluşlarını gezdirmek,       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Diğer Rehberler Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Süper Fosfatlı Gübre İmalat Makinesi Operatörü mesleği için “8131.33” kod olarak kullanılır iken Kimya Mühendisi (Yalıtım Yağları Analizi) mesleği için “2145.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Diğer Rehberler Meslek Kodu “5113.01” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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