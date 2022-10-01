Diğer Sapancılar Ve Kablo Ekleyicileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Diğer Sapancılar Ve Kablo Ekleyicileri Tanımı;

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Diğer Sapancılar Ve Kablo Ekleyicileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Sapancılar Ve Kablo Ekleyicileri Maaşları

Diğer Sapancılar Ve Kablo Ekleyicileri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Sapancılar Ve Kablo Ekleyicileri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Sapancılar Ve Kablo Ekleyicileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7215.02

Meslek Adı :

Diğer Sapancılar Ve Kablo Ekleyicileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Taşıma Ve Kaldırma Tertibatı Kurucuları Ve Kablo Bağlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, elektrikli trenlerin havai hatlarını monte ve tesis edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Sapancılar ve Kablo Ekleyicileri :işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) elektrikli trenlerin havai hatlarını monte ve tesis etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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