Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model) Tanımı;

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Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model) Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model) Maaşları

Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5241.01

Meslek Adı :

Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mankenler Ve Diğer Modeller

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, ressamlık heykeltıraşlık ve diğer güzel sanatlar dalında poz verenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Servis İşçileri (Manken ve Model) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ressamlık heykeltıraşlık ve diğer güzel sanatlar dalında poz vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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