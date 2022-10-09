Diğer Sigara İmal İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Sigara İmal İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Sigara İmal İşçileri ne iş yapar, Diğer Sigara İmal İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Sigara İmal İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Sigara İmal İşçileri Tanımı;

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Diğer Sigara İmal İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Sigara İmal İşçileri Maaşları

Diğer Sigara İmal İşçileri maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Diğer Sigara İmal İşçileri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Sigara İmal İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.30

Meslek Adı :

Diğer Sigara İmal İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, sigaraların iyi olup olmadığını, baskı ve yapıştırma işinin doğru olup olmadığını muayene edenler; ıskartaya ayrılan sigaraları yeniden imalata hazırlayanlar ve sigaranın ağırlığını ve boyunu bazı aletlerle kontrol edip ölçenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış sigara imalat işçilerini kapsayan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer, Sigara İmal İşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sigaraların iyi olup olmadığını, baskı ve yapıştırma işinin doğru olup olmadığını muayene etmek,

b) Iskartaya ayrılan sigaraları yeniden imalata hazırlayanlar ve sigaranın ağırlığını ve boyunu bazı aletlerle kontrol edip ölçmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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