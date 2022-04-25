Diğer Sıvacılar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Sıvacılar görev tanımı nedir, Diğer Sıvacılar ne iş yapar, Diğer Sıvacılar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Sıvacılar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Sıvacılar Tanımı;

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Diğer Sıvacılar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Sıvacılar Maaşları

Diğer Sıvacılar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Sıvacılar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Sıvacılar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7123.02

Meslek Adı :

Diğer Sıvacılar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Sıvacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, bir müessesenin sıvaları ile ilgili tamir ve bakım işleri ve akustik maksatlarla özel sıvalar yapan, kalıplardan çıkan inşaat elemanlarının harç veya aletlerle tesviyesini yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Sıvacılar İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bir müessesenin sıvaları ile ilgili tamir ve bakım işleri ve akustik maksatlarla özel sıvalar yapmak,

b) Kalıplardan çıkan inşaat elemanlarının harç veya aletlerle tesviyesini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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