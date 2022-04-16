Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda) görev tanımı nedir, Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda) ne iş yapar, Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda) Tanımı;

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Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda) Maaşları

Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5212.03

Meslek Adı :

Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Sokak, Tezgah Ve Pazar Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Cadde Ve Sokak Yiyecek Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Belli bir yerde veya gezici olarak gıda maddelerini pişirerek bir tabla üzerinde satanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Sokak Satıcıları/İşportacılar (Gıda) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satacağı gıda maddesini toptancıdan veya halden aldıktan sonra pişirmek,

b) Belli bir yerde veya gezici olarak pişirdiği gıda maddelerini bir tabla üzerinde satmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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