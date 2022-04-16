Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar görev tanımı nedir, Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar ne iş yapar, Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar Tanımı;

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Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar Maaşları

Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4131.02

Meslek Adı :

Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Klavye Kullanan Operatörler

Meslek Birim Grubu :

Daktilograflar Ve Kelime İşlem Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup yeri değiştirilebilen çeşitli büyüklük ve şekildeki stenograf ve daktiloyu kullananlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Stenograflar ve Daktilograflar işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yeri değiştirilebilen çeşitli büyüklük ve şekildeki stenograf, daktilo kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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