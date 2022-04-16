Diğer Stok Memurları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Stok Memurları görev tanımı nedir, Diğer Stok Memurları ne iş yapar, Diğer Stok Memurları olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Stok Memurları mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Stok Memurları Tanımı;

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Diğer Stok Memurları Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Stok Memurları Maaşları

Diğer Stok Memurları maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Stok Memurları maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Stok Memurları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.07

Meslek Adı :

Diğer Stok Memurları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mobilya depolayan, sık sık havalandırılması gereken, kırılabilen ev malzemesi ve dayanıklı tüketim mallarının envanteri ile ilgili işlerde uğraşanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Stok Memurları işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanmak veya satışa arz etmek üzere alınan mobilyaları depolayıp envanterini tutmak,

b) Sık sık kontrolü gereken, havalandırılması icap eden malları kontrol edip havalandırarak envanterini tutmak,

c) Kırılabilen ev malzemesi ve dayanıklı tüketim mallarının envanterini tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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