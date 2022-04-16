Diğer Stok Memurları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Diğer Stok Memurları maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Diğer Stok Memurları iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Diğer Stok Memurları iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Diğer Stok Memurları görev tanımı nedir, Diğer Stok Memurları ne iş yapar, Diğer Stok Memurları olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Stok Memurları mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Diğer Stok Memurları Tanımı;
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Diğer Stok Memurları Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Stok Memurları Maaşları
Diğer Stok Memurları maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Stok Memurları maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Stok Memurları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4321.07
Meslek Adı :
Diğer Stok Memurları
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
Meslek Grubu :
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Stok Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Mobilya depolayan, sık sık havalandırılması gereken, kırılabilen ev malzemesi ve dayanıklı tüketim mallarının envanteri ile ilgili işlerde uğraşanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Diğer Stok Memurları işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kullanmak veya satışa arz etmek üzere alınan mobilyaları depolayıp envanterini tutmak,
b) Sık sık kontrolü gereken, havalandırılması icap eden malları kontrol edip havalandırarak envanterini tutmak,
c) Kırılabilen ev malzemesi ve dayanıklı tüketim mallarının envanterini tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Stok Memurları maaşlarına ek olarak sizlerde Diğer Stok Memurları mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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