Diğer Süthane İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Süthane İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Süthane İşçileri ne iş yapar, Diğer Süthane İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Süthane İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Süthane İşçileri Tanımı;

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Diğer Süthane İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Süthane İşçileri Maaşları

Diğer Süthane İşçileri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Süthane İşçileri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Süthane İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.15

Meslek Adı :

Diğer Süthane İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-İnek dışındaki başka yerde sınıflandırılmamış hayvanların sağım işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Süthane İşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Koyun, keçi gibi hayvanların sağma işlerinde uzmanlaşmak,

b) Süt kovasını temizleyip sütleri sağmak,

c) Sağılan sütlerin bir merkezde toplayıp ilgililere teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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