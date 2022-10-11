Diğer Taşımacılar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Taşımacılar görev tanımı nedir, Diğer Taşımacılar ne iş yapar, Diğer Taşımacılar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Taşımacılar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Taşımacılar Tanımı;

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Diğer Taşımacılar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Taşımacılar Maaşları

Diğer Taşımacılar maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Diğer Taşımacılar maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Taşımacılar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9331.01

Meslek Adı :

Diğer Taşımacılar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

El Ve Pedal İle Sürülen Taşıtların Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup, yollarda el arabası ile eşya taşıyanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Taşımacılar işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yollarda el arabası ile eşya taşımak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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