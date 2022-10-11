Diğer Taşımacılar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Taşımacılar görev tanımı nedir, Diğer Taşımacılar ne iş yapar, Diğer Taşımacılar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Taşımacılar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Diğer Taşımacılar Tanımı;
__
Diğer Taşımacılar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Taşımacılar Maaşları
Diğer Taşımacılar maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Diğer Taşımacılar maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Taşımacılar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
İşkur Diğer Taşımacılar İş İlanları İçin Tıklayın
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
9331.01
Meslek Adı :
Diğer Taşımacılar
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu :
Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
El Ve Pedal İle Sürülen Taşıtların Sürücüleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
-Bu grup, yollarda el arabası ile eşya taşıyanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Diğer Taşımacılar işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Yollarda el arabası ile eşya taşımak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Taşımacılar maaşlarına ek olarak sizlerde Diğer Taşımacılar mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?
Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?
Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?