Diğer Teknik Hizmet Personeli, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3119.81

Meslek Adı : Diğer Teknik Hizmet Personeli

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Teknik Hizmet Personeli; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Diğer Teknik Hizmet Personeli Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb. mesleği için “9613.05” kod olarak kullanılır iken Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi) mesleği için “8160.57” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Diğer Teknik Hizmet Personeli Meslek Kodu “3119.81” olarak belirlenmiştir.

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