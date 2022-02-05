Diğer Teknik Ressamlar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Teknik Ressamlar maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Teknik Ressamlar pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Teknik Ressamlar nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Teknik Ressamlar olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Teknik Ressamlar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Teknik Ressamlar Maaşları

Diğer Teknik Ressamlar maaşı ortalama olarak aylık 7350_TL'dir. En düşük Diğer Teknik Ressamlar maaşı 6050_TL, En yüksek ise 8650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Teknik Ressamlar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3118.02

Meslek Adı :

Diğer Teknik Ressamlar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Teknik Ressamlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Isıtma ve havalandırma sistemleri, su borusu tesisat sistemleri ve havagazı sistemlerinin gerektirdiği işlerde; harita hazırlanması, trafik levhaları yapımı diyagram, profil mineral depolarının yerlerini göstermek için çizimler hazırlayanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Teknik Ressamlar işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Isıtma ve havalandırma sistemleri, su borusu tesisat sistemleri ve havagazı tevzi sistemlerinin gerektirdiği işleri yapmak,

b) Harita hazırlanması, trafik levhaları yapımı, diyagram, profil mineral depolarının yerlerini ve jeolojik stratigrafiyi kesitlerle göstermek için çizimler hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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