Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları görev tanımı nedir, Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları ne iş yapar, Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları Tanımı;

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Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları Maaşları

Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7422.08

Meslek Adı :

Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup başka yerde sınıflandırılmamış telgraf ve telefon tesisatçılarını kapsayan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Telefon ve Telgraf Tesisatçıları işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Telgraf cihazlarını ve röleleri ayarlamak,

b) Cihazlarda ve devrelerdeki arızaları tespit etmek,

c) Devrelerin ve rölelerin işler durumda kontrolü için çalışma testleri yapmak yada telgraf makinelerinin bakımı gibi özel tip bir işte ihtisası olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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