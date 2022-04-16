Diğer Teletaypistler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Teletaypistler görev tanımı nedir, Diğer Teletaypistler ne iş yapar, Diğer Teletaypistler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Teletaypistler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Teletaypistler Tanımı;

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Diğer Teletaypistler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Teletaypistler Maaşları

Diğer Teletaypistler maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Teletaypistler maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Teletaypistler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4131.04

Meslek Adı :

Diğer Teletaypistler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Klavye Kullanan Operatörler

Meslek Birim Grubu :

Daktilograflar Ve Kelime İşlem Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup yeri değiştirilebilen çeşitli büyüklük ve şekildeki teledaktiloyu kullananlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Teletaypistler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yeri değiştirilebilen çeşitli büyüklük ve şekildeki teledaktiloyu kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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