Diğer Tomrukçular Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Tomrukçular görev tanımı nedir, Diğer Tomrukçular ne iş yapar, Diğer Tomrukçular olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Tomrukçular mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Tomrukçular Tanımı;

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Diğer Tomrukçular Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Tomrukçular Maaşları

Diğer Tomrukçular maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Tomrukçular maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Tomrukçular iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6210.04

Meslek Adı :

Diğer Tomrukçular

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tomruk işlerinde çalışan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Tomrukçular işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Odun kesme makinelerinde ağaçları devirip dallarını kesmek,

b) Dikine kesme ve kabuğunu soymak,

c) Standartlara ayrılmış tomrukları depolarda tomruk ızgaralar üzerine istif etmek,

d) Demir yolu traversleri, telefon direkleri yapmak için pürüzlü ağaçlara şekil vermek, e) Tomrukları inceleyip, hacimlerini belirleyerek kalitelerine göre ayırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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