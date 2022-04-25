Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar görev tanımı nedir, Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar ne iş yapar, Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar Tanımı;

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Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar Maaşları

Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7112.02

Meslek Adı :

Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Tuğla Örme Ustaları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, kanalizasyon veya rögarlar, yahut vana çukurları gibi inşaatta tuğla, briket veya preslenmiş tuğla, su ve buhar borularının teçrit edilmesi ve korunması için künk döşeyenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Tuğla Örücüler Taş Duvarcılar İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kanalizasyon veya rögarlar, yahut vana çukurları gibi inşaatta tuğla, briket veya preslenmiş tuğla, su ve buhar borularının teçrit edilmesi ve korunması için künk döşemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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