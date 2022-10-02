Diğer Uçak Motorları Tamirci Makinistleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Uçak Motorları Tamirci Makinistleri görev tanımı nedir, Diğer Uçak Motorları Tamirci Makinistleri ne iş yapar, Diğer Uçak Motorları Tamirci Makinistleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Uçak Motorları Tamirci Makinistleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Uçak Motorları Tamirci Makinistleri Tanımı;

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Diğer Uçak Motorları Tamirci Makinistleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Uçak Motorları Tamirci Makinistleri Maaşları

Diğer Uçak Motorları Tamirci Makinistleri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Uçak Motorları Tamirci Makinistleri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Uçak Motorları Tamirci Makinistleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7232.02

Meslek Adı :

Diğer Uçak Motorları Tamirci Makinistleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Hava Taşıtı Motoru Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Uçak motorlarının silindirlerinin onarımını yada pervanelerin takılması gibi özel görevlerde ihtisası olan başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Uçak Motorları Tamirci Makinistleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bu grup, uçak motorlarının silindirlerinin onarımını yapmak yada pervanelerini takmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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