Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç) görev tanımı nedir, Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç) ne iş yapar, Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç) Tanımı;

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Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç) Maaşları

Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.07

Meslek Adı :

Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, ağaç imalatı ile ilgili diğer konularda diğer üretim nezaretçileri ve ustabaşıları gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Üretim Nezaretçileri ve Ustabaşıları (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ağaç, imalatı gibi konularda üretim programını incelemek ve işgücü ihtiyaçlarını tespit etmek,

b) Proje şartname ve iş emirlerini incelemek ve işlemlerin sırasını tespit etmek,

c) Gerekli olan hammadde ve malzeme miktarlarını tespit etmek ve çalışma mahalline getirtmek,

d) Üretim programı gereklerini karşılayacak iş usullerini tayin etmek ve işlerin işçiler arasında taksimini sağlamak,

e) Ünitedeki işlerin, işletme dahilindeki diğer üretim ünitelerinin işleriyle koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

f) Üretim metotlarını, teçhizat performansını, mamul kalitelerini geliştirmek için tavsiyelerde bulunmak ve randımanı artırmak için çalışma şartlarında ve teçhizatın kullanılmasında değişiklikler önermek,

g) İş problemlerini analiz etmek ve çözümlemek,

h) Kuruluşun politikaları konusunda işçilere bilgi vermek ve emniyet kurallarının uygulanmasını sağlamak,

i) Emrinde bulunan ustabaşıların çalışmalarına nezaret ve koordine etmek,

j) Terfiler, transferler, işten çıkartmalar ve disiplin gibi personel işlerinde tavsiyelerde bulunmak ve uygulamalarını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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