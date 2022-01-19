Diğer Üst Düzey Yöneticiler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Üst Düzey Yöneticiler maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Üst Düzey Yöneticiler pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Üst Düzey Yöneticiler nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Üst Düzey Yöneticiler olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Üst Düzey Yöneticiler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Üst Düzey Yöneticiler Maaşları

Diğer Üst Düzey Yöneticiler maaşı ortalama olarak aylık 11000_TL'dir. En düşük Diğer Üst Düzey Yöneticiler maaşı 8500_TL, En yüksek ise 13500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Üst Düzey Yöneticiler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1120.48

Meslek Adı :

Diğer Üst Düzey Yöneticiler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar

Meslek Grubu :

Genel Müdürler Ve Başkanlar

Meslek Birim Grubu :

Genel Müdürler Ve Başkanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Diğer Üst Düzey Yöneticileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kamu, özel, kooperatif veya iktisadi devlet kuruluşlarında planlama, organizasyon, koordinasyon ve yöneticilik görevi yapanlara yardımcı olmak,

b) Yönetim kurullarında üye olarak görev yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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