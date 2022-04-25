Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan) görev tanımı nedir, Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan) ne iş yapar, Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan) Tanımı;

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Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan) Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan) Maaşları

Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6129.02

Meslek Adı :

Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Hayvan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Av kuşu veya evcil kuşlar, kurbağa, kaplumbağa, yetiştirme işlerini yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Uzman Çiftçiler(Hayvan) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Av kuşu veya evcil kuşlar, kurbağa, kaplumbağa, yetiştirme işlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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