Diğer Uzman Tıp Doktorları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Uzman Tıp Doktorları maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Uzman Tıp Doktorları pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Uzman Tıp Doktorları nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Uzman Tıp Doktorları olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Uzman Tıp Doktorları Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Uzman Tıp Doktorları Maaşları

Diğer Uzman Tıp Doktorları maaşı ortalama olarak aylık 11875_TL'dir. En düşük Diğer Uzman Tıp Doktorları maaşı 7750_TL, En yüksek ise 16000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Uzman Tıp Doktorları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2212.06

Meslek Adı :

Diğer Uzman Tıp Doktorları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu :

Uzman Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Başka yerde sınıflandırılmamış okullarda, çalışma yerlerinde vb. yerlerde tıbbi muayeneleri yürütmekle görevli kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Tıp Doktorları işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yaşam veya diğer sigorta planları, sosyal güvenlik fonları, mesleki tehlikelerin tıbbi yönleri gibi ilgili konularda tıbbi tavsiyelerde bulunmak, b) Nükleer test ve grafik cihazlarını kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine geti

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