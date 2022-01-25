Diğer Veterinerler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Veterinerler maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Veterinerler pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Veterinerler nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Veterinerler olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Veterinerler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Veterinerler Maaşları

Diğer Veterinerler maaşı ortalama olarak aylık 9250_TL'dir. En düşük Diğer Veterinerler maaşı 7500_TL, En yüksek ise 11000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Veterinerler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2250.07

Meslek Adı :

Diğer Veterinerler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Veterinerler Meslek Birim Grubu :

Veterinerler Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Başka yerde sınıflandırılmamış veterinerlikle ilgili hizmetleri yürüten kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Veterinerler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Veterinerlikle ilgili konularda hayvansal ürünleri ithal ve ihraç nedeniyle yurda giriş ve çıkış yapan canlı hayvanları kontrol etmek,

b) Laboratuarlarda kobay olarak kullanılan hayvanların sağlık, bakımı, taşınması ve yavrulanması hakkında tavsiyelerde bulunmak,

c) Veteriner muayenelerinde kullanılan ilaç ve aşı maddelerini kontrol etmek,

d) Diğer hayvan hastalıklarına nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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