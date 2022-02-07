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Diğer Veterinerlerle İlgili Personel Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Veterinerlerle İlgili Personel maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Diğer Veterinerlerle İlgili Personel iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Diğer Veterinerlerle İlgili Personel Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Veterinerlerle İlgili Personel maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Veterinerlerle İlgili Personel pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Veterinerlerle İlgili Personel nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Veterinerlerle İlgili Personel olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Veterinerlerle İlgili Personel Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Veterinerlerle İlgili Personel Maaşları

Diğer Veterinerlerle İlgili Personel maaşı ortalama olarak aylık 9250_TL'dir. En düşük Diğer Veterinerlerle İlgili Personel maaşı 7950_TL, En yüksek ise 10550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Veterinerlerle İlgili Personel iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Veterinerlerle İlgili Personel İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3240.01

Meslek Adı :

Diğer Veterinerlerle İlgili Personel

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Veteriner Teknisyenleri Ve Yardımcı Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Veteriner Teknisyenleri Ve Yardımcı Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, çeşitli ot ve bitkilerle, ilaçsız metotlarla hastalıkları tedavi edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış diğer veterinerlik tedavi hizmetlerini yürüten kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

:Diğer Veterinerlerle ilgili Personel işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çeşitli ot ve bitkilerle, hastalıkları tedavi etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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