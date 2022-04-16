Diğer,itfaiyeciler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer,itfaiyeciler Ve İlgili İşçiler görev tanımı nedir, Diğer,itfaiyeciler Ve İlgili İşçiler ne iş yapar, Diğer,itfaiyeciler Ve İlgili İşçiler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer,itfaiyeciler Ve İlgili İşçiler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer,itfaiyeciler Ve İlgili İşçiler Tanımı;

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Diğer,itfaiyeciler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer,itfaiyeciler Ve İlgili İşçiler Maaşları

Diğer,itfaiyeciler Ve İlgili İşçiler maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer,itfaiyeciler Ve İlgili İşçiler maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer,itfaiyeciler Ve İlgili İşçiler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5411.01

Meslek Adı :

Diğer,itfaiyeciler Ve İlgili İşçiler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

İtfaiyeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bir sınai müessesede itfaiye üyeleri olarak hizmet gören ve özel tip yangınları söndürmekte ehliyeti bulunan, yukarıda belirtilen sınai tesislerin korunması için özel kişiler veya şirketler tarafından desteklenen itfaiye gruplarında hizmet görenler yangın sebebinin ve (varsa) şahıs veya şirket mükellefiyetinin tespiti yahut meydana gelen zararın ekspertiz suretiyle tayini için yangın yerlerini inceleyenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer, itfaiyeciler ve ilgili işçiler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bir sınai müessesede itfaiye üyeleri olarak hizmet gören ve özel tip yangınları söndürmekte ehliyeti bulunmak,

b) Sınai tesislerin korunması için özel kişiler veya şirketler tarafından desteklenen itfaiye gruplarında hizmet görenler yangın sebebinin ve (varsa) şahıs veya şirket mükellefiyetinin tespiti yahut meydana gelen zararın ekspertiz suretiyle tayini için yangın yerlerini incelemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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