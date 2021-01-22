Digital karne nasıl alınır? Digital karneye nereden ve nasıl bakılır? Digital karneye nasıl girilir?
22 Ocak 2021 Cuma günü itibariyle okulların ara tatile girmesinin ardından karne alacak öğrencilerin internetten sıklıkla arattığı digital karne konusuyla ilgili CNN Türk ekranlarında Uğur Önver'in A'dan Z'ye programında detaylıca bilgi verildi. O anlar kameralara anbean böyle yansıdı.
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22 Ocak 2021 Cuma 09:20
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