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  3. Digitürk kanal listesi 2021 - Güncel sıralama

Digitürk kanal listesi 2021 - Güncel sıralama

2021 Digitürk kanal listesini güncel sıralamalarıyla haberimizden bulabilirsiniz. Bu sayede hangi kanal kaçıncı sırada kolayca öğrenebilirsiniz.

Digitürk kanal listesi 2021 - Güncel sıralama

Digitürk kullanan on binlerce kişi Digitürk kanal listesi 2021 - Güncel sıralama şeklinde arama yaparak kanal listesine ulaşmaya çalışıyor. Bizde size kolaylık olması açısından bu içeriğimizde güncel listeyi paylaşıyoruz.

FAVORİ ÖZELLİĞİ

Öte yandan bazı kullanıcılar kanal listesini düzenleyebiliyor muyuz? gibi aramalarda öne çıkıyor. Bu durum digitürk kullananlar için pek mümkün değil. Ancak favorilere ekle özelliğini kullanarak takip ettiğiniz kanallara kolay erişebileceğiniz bir özellik mevcut. 

Digitürk kanal listesi 2021 - Güncel sıralama

Kanal No

Kanal Adı

Tema

Yayın Süresi

1beIN HDTanıtım24 Saat
2beIN Series Sci-Fi HDDizi24 Saat
4beIN Series Comedy HDDizi24 Saat
5beIN Series Vice HDDizi24 Saat
6beIN Series Drama HDDizi24 Saat
11beIN Movies Premiere HDFilm24 Saat
12beIN Movies Premiere 2 HDFilm24 Saat
13beIN Movies Stars HDFilm24 Saat
14beIN Movies Action HDFilm24 Saat
15beIN Movies Action 2 HDFilm24 Saat
16beIN Movies Family HDFilm24 Saat
17beIN Movies Turk HDFilm24 Saat
18beIN İz TV HDBelgesel24 Saat
19beIN Home & Entertainment HDYaşam24 Saat
21beIN Gurme HDYaşam24 Saat
22Show TV HDUlusal24 Saat
23TRT 1 HDUlusal24 Saat
24Kanal D HDUlusal24 Saat
25ATV HDUlusal24 Saat
26FOX HDYaşam24 Saat
27Star TV HDUlusal24 Saat
28TV8 HDUlusal24 Saat
29360 HDHaber24 Saat
30TLCUlusal24 Saat
31Bloomberg HT HDUlusal24 Saat
32A Haber HDHaber24 Saat
33TRT Haber HDUlusal24 Saat
34Kanal 7 HDUlusal24 Saat
35A2 TV HDUlusal24 Saat
36Beyaz TV HDUlusal24 Saat
37tv100Haber24 Saat
38Ülke TV HDHaber24 Saat
39TVNET HDHaber24 Saat
40Kanal 24 HDHaber24 Saat
41NTV HDHaber24 Saat
42CNN Türk HDHaber24 Saat
43A ParaHaber24 Saat
44Habertürk HDHaber24 Saat
45TGRT HaberHaber24 Saat
46Ekotürk TVHaber24 Saat
47Haber Global HDHaber24 Saat
48TELE1 TVHaber24 Saat
49DMAX HDUlusal24 Saat
50UçanKuş TVUlusal24 Saat
53Halk TV HDUlusal24 Saat
54Teve2 HDUlusal24 Saat
56TRT 3 - TRT SporUlusal24 Saat
57TRT AvazUlusal24 Saat
58TRT KurdiUlusal24 Saat
61TRT TürkUluslararası24 Saat
62KRT TVUluslararası24 Saat
66TRT 2 HDUlusal24 Saat
68Diyanet TVUlusal24 Saat
71Eurosport 1 HDSpor24 Saat
72Eurosport 2 HDSpor24 Saat
75GS TV HDSpor24 Saat
76FB TV HDSpor24 Saat
77beIN Sports 1 HDSpor24 Saat
78beIN Sports 2 HDSpor24 Saat
79beIN Sports 3 HDSpor24 Saat
80beIN Sports 4 HDSpor24 Saat
81beIN Sports MAX 1 HDSpor24 Saat
82beIN Sports MAX 2 HDSpor24 Saat
83beIN Sports Haber HDSpor24 Saat
86TRT Spor HDSpor24 Saat
87TRT Spor 2 HDSpor24 Saat
88A Spor HDSpor12 Saat
89TJK TVSpor12 Saat
101MCM Top HDMüzik24 Saat
102Mezzo HDMüzik24 Saat
103VH1Müzik24 Saat
104TRT MüzikMüzik24 Saat
108MTV Live HDYaşam24 Saat
109MTV HitsYaşam24 Saat
110Fashion TV HDYaşam24 Saat
111beIN Home & Entertainment HDYaşam24 Saat
114BBC FirstUluslararası24 Saat
115BBC EntertainmentUluslararası24 Saat
130RAI UNOUluslararası24 Saat
131TV5 Monde EuropeUluslararası24 Saat
133TRT Al ArabiyaUluslararası24 Saat
134CGTN HDUluslararası24 Saat
135RTR PLANETAUluslararası24 Saat
139Bloomberg HDHaber18 Saat
140A News HDHaber24 Saat
141BBC World News HDHaber24 Saat
142TRT World HDHaber24 Saat
143CNN INTERNATIONALHaber24 Saat
144Al Jazeera English HDHaber24 Saat
145Euro NewsHaber24 Saat
146France 24 HDHaber24 Saat
147Al Quran Al Kareem TV HDUlusal24 Saat
148Al Sunnah Al Nabawiyah TV HDUlusal24 Saat
151TRT EBA TV İlkokul HDUlusal24 Saat
152TRT EBA TV Ortaokul HDUlusal24 Saat
153TRT EBA TV Lise HDUlusal24 Saat
160TRT Çocuk / TRT4Çocuk24 Saat
161CBEEBIES HDÇocuk24 Saat
162Baby TVÇocuk24 Saat
164Da VinciÇocuk24 Saat
165Disney JuniorÇocuk24 Saat
167Disney ChannelÇocuk24 Saat
168Boomerang HDÇocuk24 Saat
169Cartoon NetworkÇocuk24 Saat
170Minika GOÇocuk24 Saat
171Nick Jr.Çocuk24 Saat
172NickelodeonÇocuk24 Saat
173Nickelodeon HDÇocuk24 Saat
181National Geographic HDBelgesel24 Saat
182beIN İz TV HDBelgesel24 Saat
183BBC Earth HDBelgesel24 Saat
185Nat Geo Wild HDBelgesel24 Saat
189Yaban TVBelgesel24 Saat
190TRT Belgesel HDBelgesel24 Saat
191Discovery Channel HDBelgesel24 Saat
192Discovery Science HDBelgesel24 Saat
194CGTN Documentary HDHaber24 Saat
201beIN BOX OFFICE 1Film24 Saat
202beIN BOX OFFICE 2Film24 Saat
203beIN BOX OFFICE 3Film24 Saat
204Taraftar HDSpor24 Saat
205Taraftar 2 HDSpor24 Saat
223İdman AzerbeycanSpor12 Saat
323TRT 1 HDUlusal24 Saat
333TRT Haber HDUlusal24 Saat
342TRT World HDHaber24 Saat
366TRT Belgesel HDBelgesel24 Saat
386TRT Spor HDSpor24 Saat
389TJK TV HDSpor12 Saat
400Digiturk 4KYaşam24 Saat
401Alem FMRadyo24 Saat
402Süper FMRadyo24 Saat
403Joy Türk FMRadyo24 Saat
404TRT NağmeRadyo24 Saat
405TRT TürküRadyo24 Saat
406TRT FMRadyo24 Saat
407TRT Radyo 3Radyo24 Saat
409Best FMRadyo24 Saat
411Kral Pop RadyoRadyo24 Saat
412Slow TürkRadyo24 Saat
413Radyo 7Radyo24 Saat
414Show RadyoRadyo24 Saat
415Kral FMRadyo24 Saat
416Radyo VivaRadyo24 Saat
417Baba RadyoRadyo24 Saat
432Masal RadyoRadyo24 Saat
433Dijital Müzik - Şömine KeyfiRadyo24 Saat
434ConcertsRadyo24 Saat
4355+1 ConcertsRadyo24 Saat
443Hottest HitsRadyo24 Saat
444Love SongsRadyo24 Saat
445InternationalRadyo24 Saat
446Oldies But GoldiesRadyo24 Saat
44790s HitsRadyo24 Saat
44880s HitsRadyo24 Saat
449HappyRadyo24 Saat
450In LoveRadyo24 Saat
451PartyRadyo24 Saat
452MelancholicRadyo24 Saat
453Morning CoffeeRadyo24 Saat
454EnergeticRadyo24 Saat
455DreamyRadyo24 Saat
456Easy ListeningRadyo24 Saat
457RelaxationRadyo24 Saat
458Chill Out / LoungeRadyo24 Saat
459Nu JazzRadyo24 Saat
460JazzRadyo24 Saat
461Smooth JazzRadyo24 Saat
462BluesRadyo24 Saat
463ReggaeRadyo24 Saat
464LatinRadyo24 Saat
465Hip Hop / R & BRadyo24 Saat
466RockRadyo24 Saat
467Classic RockRadyo24 Saat
468Classical MusicRadyo24 Saat
469America's ClassicsRadyo24 Saat
470Greek SongsRadyo24 Saat
826FOX HDYaşam24 Saat
836Beyaz TV HDUlusal24 Saat
876FB TV HDSpor24 Saat
886TRT SPORSpor24 Saat

digiturklogo.jpg

DİGİTÜRK 2021 Güncel fiyat listesi ise şu şekilde:

BU PAKET AİLENİZDEKİ HERKESİ MUTLU EDECEK

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat    32 TL
12 Aylık Taahhütlü Fiyat    37 TL
Liste Fiyatı    65 TL

Dizinin yıldızı paketi

EN İYİ DİZİLER DIGITURK'TE

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat    39 TL
12 Aylık Taahhütlü Fiyat    49 TL
Liste Fiyatı    80 TL
Filmin yıldızı paketi

FİLMİN YILDIZIPAKETİOSCAR'LI YILDIZLAR BU PAKETLE EVİNİZDE

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat    49 TL
12 Aylık Taahhütlü Fiyat    59 TL
Liste Fiyatı    105 TL

FİLM VE DİZİNİN YILDIZIPAKETİFİLMİN VE DİZİNİN YILDIZLARI EKRANLARINIZI SÜSLEYECEK

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat    59 TL
12 Aylık Taahhütlü Fiyat    69 TL
Liste Fiyatı    120 TL

SPORUN YILDIZIPAKETİ SAHALARIN YILDIZLARI EKRANLARINIZI SÜSLEYECEK

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat    134 TL
12 Aylık Taahhütlü Fiyat    154 TL
Liste Fiyatı    255 TL

FİLM VE SPORUN YILDIZIPAKETİFİLMİN VE SAHALARIN YILDIZLARI EKRANLARINIZI SÜSLEYECEK

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat    154 TL
12 Aylık Taahhütlü Fiyat    174 TL
Liste Fiyatı    285 TL

YILDIZ DOLU PAKETİ

DIGITURK'TE NE VARSA BU PAKETLE EVİNİZDE

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat    164 TL
12 Aylık Taahhütlü Fiyat    184 TL
Liste Fiyatı    295 TL

TAKIMININ MAÇLARI BU PAKETTE

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat    99 TL
12 Aylık Taahhütlü Fiyat    124 TL
Liste Fiyatı    195 TL

AVRUPA'NIN YILDIZLARI ŞİMDİ DIGITURK'TE

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat    49 TL
12 Aylık Taahhütlü Fiyat    59 TL
Liste Fiyatı    105 TL

FİLMİN VE AVRUPANIN YILDIZI PAKETİ

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat    69 TL
12 Aylık Taahhütlü Fiyat    79 TL
Liste Fiyatı    135 TL 

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