Digitürk kullanan on binlerce kişi Digitürk kanal listesi 2021 - Güncel sıralama şeklinde arama yaparak kanal listesine ulaşmaya çalışıyor. Bizde size kolaylık olması açısından bu içeriğimizde güncel listeyi paylaşıyoruz.

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Digitürk kanal listesi 2021 - Güncel sıralama

Kanal No Kanal Adı Tema Yayın Süresi 1 beIN HD Tanıtım 24 Saat 2 beIN Series Sci-Fi HD Dizi 24 Saat 4 beIN Series Comedy HD Dizi 24 Saat 5 beIN Series Vice HD Dizi 24 Saat 6 beIN Series Drama HD Dizi 24 Saat 11 beIN Movies Premiere HD Film 24 Saat 12 beIN Movies Premiere 2 HD Film 24 Saat 13 beIN Movies Stars HD Film 24 Saat 14 beIN Movies Action HD Film 24 Saat 15 beIN Movies Action 2 HD Film 24 Saat 16 beIN Movies Family HD Film 24 Saat 17 beIN Movies Turk HD Film 24 Saat 18 beIN İz TV HD Belgesel 24 Saat 19 beIN Home & Entertainment HD Yaşam 24 Saat 21 beIN Gurme HD Yaşam 24 Saat 22 Show TV HD Ulusal 24 Saat 23 TRT 1 HD Ulusal 24 Saat 24 Kanal D HD Ulusal 24 Saat 25 ATV HD Ulusal 24 Saat 26 FOX HD Yaşam 24 Saat 27 Star TV HD Ulusal 24 Saat 28 TV8 HD Ulusal 24 Saat 29 360 HD Haber 24 Saat 30 TLC Ulusal 24 Saat 31 Bloomberg HT HD Ulusal 24 Saat 32 A Haber HD Haber 24 Saat 33 TRT Haber HD Ulusal 24 Saat 34 Kanal 7 HD Ulusal 24 Saat 35 A2 TV HD Ulusal 24 Saat 36 Beyaz TV HD Ulusal 24 Saat 37 tv100 Haber 24 Saat 38 Ülke TV HD Haber 24 Saat 39 TVNET HD Haber 24 Saat 40 Kanal 24 HD Haber 24 Saat 41 NTV HD Haber 24 Saat 42 CNN Türk HD Haber 24 Saat 43 A Para Haber 24 Saat 44 Habertürk HD Haber 24 Saat 45 TGRT Haber Haber 24 Saat 46 Ekotürk TV Haber 24 Saat 47 Haber Global HD Haber 24 Saat 48 TELE1 TV Haber 24 Saat 49 DMAX HD Ulusal 24 Saat 50 UçanKuş TV Ulusal 24 Saat 53 Halk TV HD Ulusal 24 Saat 54 Teve2 HD Ulusal 24 Saat 56 TRT 3 - TRT Spor Ulusal 24 Saat 57 TRT Avaz Ulusal 24 Saat 58 TRT Kurdi Ulusal 24 Saat 61 TRT Türk Uluslararası 24 Saat 62 KRT TV Uluslararası 24 Saat 66 TRT 2 HD Ulusal 24 Saat 68 Diyanet TV Ulusal 24 Saat 71 Eurosport 1 HD Spor 24 Saat 72 Eurosport 2 HD Spor 24 Saat 75 GS TV HD Spor 24 Saat 76 FB TV HD Spor 24 Saat 77 beIN Sports 1 HD Spor 24 Saat 78 beIN Sports 2 HD Spor 24 Saat 79 beIN Sports 3 HD Spor 24 Saat 80 beIN Sports 4 HD Spor 24 Saat 81 beIN Sports MAX 1 HD Spor 24 Saat 82 beIN Sports MAX 2 HD Spor 24 Saat 83 beIN Sports Haber HD Spor 24 Saat 86 TRT Spor HD Spor 24 Saat 87 TRT Spor 2 HD Spor 24 Saat 88 A Spor HD Spor 12 Saat 89 TJK TV Spor 12 Saat 101 MCM Top HD Müzik 24 Saat 102 Mezzo HD Müzik 24 Saat 103 VH1 Müzik 24 Saat 104 TRT Müzik Müzik 24 Saat 108 MTV Live HD Yaşam 24 Saat 109 MTV Hits Yaşam 24 Saat 110 Fashion TV HD Yaşam 24 Saat 111 beIN Home & Entertainment HD Yaşam 24 Saat 114 BBC First Uluslararası 24 Saat 115 BBC Entertainment Uluslararası 24 Saat 130 RAI UNO Uluslararası 24 Saat 131 TV5 Monde Europe Uluslararası 24 Saat 133 TRT Al Arabiya Uluslararası 24 Saat 134 CGTN HD Uluslararası 24 Saat 135 RTR PLANETA Uluslararası 24 Saat 139 Bloomberg HD Haber 18 Saat 140 A News HD Haber 24 Saat 141 BBC World News HD Haber 24 Saat 142 TRT World HD Haber 24 Saat 143 CNN INTERNATIONAL Haber 24 Saat 144 Al Jazeera English HD Haber 24 Saat 145 Euro News Haber 24 Saat 146 France 24 HD Haber 24 Saat 147 Al Quran Al Kareem TV HD Ulusal 24 Saat 148 Al Sunnah Al Nabawiyah TV HD Ulusal 24 Saat 151 TRT EBA TV İlkokul HD Ulusal 24 Saat 152 TRT EBA TV Ortaokul HD Ulusal 24 Saat 153 TRT EBA TV Lise HD Ulusal 24 Saat 160 TRT Çocuk / TRT4 Çocuk 24 Saat 161 CBEEBIES HD Çocuk 24 Saat 162 Baby TV Çocuk 24 Saat 164 Da Vinci Çocuk 24 Saat 165 Disney Junior Çocuk 24 Saat 167 Disney Channel Çocuk 24 Saat 168 Boomerang HD Çocuk 24 Saat 169 Cartoon Network Çocuk 24 Saat 170 Minika GO Çocuk 24 Saat 171 Nick Jr. Çocuk 24 Saat 172 Nickelodeon Çocuk 24 Saat 173 Nickelodeon HD Çocuk 24 Saat 181 National Geographic HD Belgesel 24 Saat 182 beIN İz TV HD Belgesel 24 Saat 183 BBC Earth HD Belgesel 24 Saat 185 Nat Geo Wild HD Belgesel 24 Saat 189 Yaban TV Belgesel 24 Saat 190 TRT Belgesel HD Belgesel 24 Saat 191 Discovery Channel HD Belgesel 24 Saat 192 Discovery Science HD Belgesel 24 Saat 194 CGTN Documentary HD Haber 24 Saat 201 beIN BOX OFFICE 1 Film 24 Saat 202 beIN BOX OFFICE 2 Film 24 Saat 203 beIN BOX OFFICE 3 Film 24 Saat 204 Taraftar HD Spor 24 Saat 205 Taraftar 2 HD Spor 24 Saat 223 İdman Azerbeycan Spor 12 Saat 323 TRT 1 HD Ulusal 24 Saat 333 TRT Haber HD Ulusal 24 Saat 342 TRT World HD Haber 24 Saat 366 TRT Belgesel HD Belgesel 24 Saat 386 TRT Spor HD Spor 24 Saat 389 TJK TV HD Spor 12 Saat 400 Digiturk 4K Yaşam 24 Saat 401 Alem FM Radyo 24 Saat 402 Süper FM Radyo 24 Saat 403 Joy Türk FM Radyo 24 Saat 404 TRT Nağme Radyo 24 Saat 405 TRT Türkü Radyo 24 Saat 406 TRT FM Radyo 24 Saat 407 TRT Radyo 3 Radyo 24 Saat 409 Best FM Radyo 24 Saat 411 Kral Pop Radyo Radyo 24 Saat 412 Slow Türk Radyo 24 Saat 413 Radyo 7 Radyo 24 Saat 414 Show Radyo Radyo 24 Saat 415 Kral FM Radyo 24 Saat 416 Radyo Viva Radyo 24 Saat 417 Baba Radyo Radyo 24 Saat 432 Masal Radyo Radyo 24 Saat 433 Dijital Müzik - Şömine Keyfi Radyo 24 Saat 434 Concerts Radyo 24 Saat 435 5+1 Concerts Radyo 24 Saat 443 Hottest Hits Radyo 24 Saat 444 Love Songs Radyo 24 Saat 445 International Radyo 24 Saat 446 Oldies But Goldies Radyo 24 Saat 447 90s Hits Radyo 24 Saat 448 80s Hits Radyo 24 Saat 449 Happy Radyo 24 Saat 450 In Love Radyo 24 Saat 451 Party Radyo 24 Saat 452 Melancholic Radyo 24 Saat 453 Morning Coffee Radyo 24 Saat 454 Energetic Radyo 24 Saat 455 Dreamy Radyo 24 Saat 456 Easy Listening Radyo 24 Saat 457 Relaxation Radyo 24 Saat 458 Chill Out / Lounge Radyo 24 Saat 459 Nu Jazz Radyo 24 Saat 460 Jazz Radyo 24 Saat 461 Smooth Jazz Radyo 24 Saat 462 Blues Radyo 24 Saat 463 Reggae Radyo 24 Saat 464 Latin Radyo 24 Saat 465 Hip Hop / R & B Radyo 24 Saat 466 Rock Radyo 24 Saat 467 Classic Rock Radyo 24 Saat 468 Classical Music Radyo 24 Saat 469 America's Classics Radyo 24 Saat 470 Greek Songs Radyo 24 Saat 826 FOX HD Yaşam 24 Saat 836 Beyaz TV HD Ulusal 24 Saat 876 FB TV HD Spor 24 Saat 886 TRT SPOR Spor 24 Saat

DİGİTÜRK 2021 Güncel fiyat listesi ise şu şekilde:

BU PAKET AİLENİZDEKİ HERKESİ MUTLU EDECEK

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat 32 TL

12 Aylık Taahhütlü Fiyat 37 TL

Liste Fiyatı 65 TL

Dizinin yıldızı paketi



EN İYİ DİZİLER DIGITURK'TE

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat 39 TL

12 Aylık Taahhütlü Fiyat 49 TL

Liste Fiyatı 80 TL

Filmin yıldızı paketi

FİLMİN YILDIZIPAKETİOSCAR'LI YILDIZLAR BU PAKETLE EVİNİZDE

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat 49 TL

12 Aylık Taahhütlü Fiyat 59 TL

Liste Fiyatı 105 TL

FİLM VE DİZİNİN YILDIZIPAKETİFİLMİN VE DİZİNİN YILDIZLARI EKRANLARINIZI SÜSLEYECEK

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat 59 TL

12 Aylık Taahhütlü Fiyat 69 TL

Liste Fiyatı 120 TL

SPORUN YILDIZIPAKETİ SAHALARIN YILDIZLARI EKRANLARINIZI SÜSLEYECEK

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat 134 TL

12 Aylık Taahhütlü Fiyat 154 TL

Liste Fiyatı 255 TL

FİLM VE SPORUN YILDIZIPAKETİFİLMİN VE SAHALARIN YILDIZLARI EKRANLARINIZI SÜSLEYECEK

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat 154 TL

12 Aylık Taahhütlü Fiyat 174 TL

Liste Fiyatı 285 TL

YILDIZ DOLU PAKETİ

DIGITURK'TE NE VARSA BU PAKETLE EVİNİZDE

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat 164 TL

12 Aylık Taahhütlü Fiyat 184 TL

Liste Fiyatı 295 TL



TAKIMININ MAÇLARI BU PAKETTE

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat 99 TL

12 Aylık Taahhütlü Fiyat 124 TL

Liste Fiyatı 195 TL

AVRUPA'NIN YILDIZLARI ŞİMDİ DIGITURK'TE

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat 49 TL

12 Aylık Taahhütlü Fiyat 59 TL

Liste Fiyatı 105 TL

FİLMİN VE AVRUPANIN YILDIZI PAKETİ

12 Ay Kredi Kartına Taksitli Fiyat 69 TL

12 Aylık Taahhütlü Fiyat 79 TL

Liste Fiyatı 135 TL