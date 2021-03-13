Digitürk kanal listesi 2021 - Güncel sıralama
2021 Digitürk kanal listesini güncel sıralamalarıyla haberimizden bulabilirsiniz. Bu sayede hangi kanal kaçıncı sırada kolayca öğrenebilirsiniz.
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Digitürk kanal listesi 2021 - Güncel sıralama
Kanal No
Kanal Adı
Tema
Yayın Süresi
|1
|beIN HD
|Tanıtım
|24 Saat
|2
|beIN Series Sci-Fi HD
|Dizi
|24 Saat
|4
|beIN Series Comedy HD
|Dizi
|24 Saat
|5
|beIN Series Vice HD
|Dizi
|24 Saat
|6
|beIN Series Drama HD
|Dizi
|24 Saat
|11
|beIN Movies Premiere HD
|Film
|24 Saat
|12
|beIN Movies Premiere 2 HD
|Film
|24 Saat
|13
|beIN Movies Stars HD
|Film
|24 Saat
|14
|beIN Movies Action HD
|Film
|24 Saat
|15
|beIN Movies Action 2 HD
|Film
|24 Saat
|16
|beIN Movies Family HD
|Film
|24 Saat
|17
|beIN Movies Turk HD
|Film
|24 Saat
|18
|beIN İz TV HD
|Belgesel
|24 Saat
|19
|beIN Home & Entertainment HD
|Yaşam
|24 Saat
|21
|beIN Gurme HD
|Yaşam
|24 Saat
|22
|Show TV HD
|Ulusal
|24 Saat
|23
|TRT 1 HD
|Ulusal
|24 Saat
|24
|Kanal D HD
|Ulusal
|24 Saat
|25
|ATV HD
|Ulusal
|24 Saat
|26
|FOX HD
|Yaşam
|24 Saat
|27
|Star TV HD
|Ulusal
|24 Saat
|28
|TV8 HD
|Ulusal
|24 Saat
|29
|360 HD
|Haber
|24 Saat
|30
|TLC
|Ulusal
|24 Saat
|31
|Bloomberg HT HD
|Ulusal
|24 Saat
|32
|A Haber HD
|Haber
|24 Saat
|33
|TRT Haber HD
|Ulusal
|24 Saat
|34
|Kanal 7 HD
|Ulusal
|24 Saat
|35
|A2 TV HD
|Ulusal
|24 Saat
|36
|Beyaz TV HD
|Ulusal
|24 Saat
|37
|tv100
|Haber
|24 Saat
|38
|Ülke TV HD
|Haber
|24 Saat
|39
|TVNET HD
|Haber
|24 Saat
|40
|Kanal 24 HD
|Haber
|24 Saat
|41
|NTV HD
|Haber
|24 Saat
|42
|CNN Türk HD
|Haber
|24 Saat
|43
|A Para
|Haber
|24 Saat
|44
|Habertürk HD
|Haber
|24 Saat
|45
|TGRT Haber
|Haber
|24 Saat
|46
|Ekotürk TV
|Haber
|24 Saat
|47
|Haber Global HD
|Haber
|24 Saat
|48
|TELE1 TV
|Haber
|24 Saat
|49
|DMAX HD
|Ulusal
|24 Saat
|50
|UçanKuş TV
|Ulusal
|24 Saat
|53
|Halk TV HD
|Ulusal
|24 Saat
|54
|Teve2 HD
|Ulusal
|24 Saat
|56
|TRT 3 - TRT Spor
|Ulusal
|24 Saat
|57
|TRT Avaz
|Ulusal
|24 Saat
|58
|TRT Kurdi
|Ulusal
|24 Saat
|61
|TRT Türk
|Uluslararası
|24 Saat
|62
|KRT TV
|Uluslararası
|24 Saat
|66
|TRT 2 HD
|Ulusal
|24 Saat
|68
|Diyanet TV
|Ulusal
|24 Saat
|71
|Eurosport 1 HD
|Spor
|24 Saat
|72
|Eurosport 2 HD
|Spor
|24 Saat
|75
|GS TV HD
|Spor
|24 Saat
|76
|FB TV HD
|Spor
|24 Saat
|77
|beIN Sports 1 HD
|Spor
|24 Saat
|78
|beIN Sports 2 HD
|Spor
|24 Saat
|79
|beIN Sports 3 HD
|Spor
|24 Saat
|80
|beIN Sports 4 HD
|Spor
|24 Saat
|81
|beIN Sports MAX 1 HD
|Spor
|24 Saat
|82
|beIN Sports MAX 2 HD
|Spor
|24 Saat
|83
|beIN Sports Haber HD
|Spor
|24 Saat
|86
|TRT Spor HD
|Spor
|24 Saat
|87
|TRT Spor 2 HD
|Spor
|24 Saat
|88
|A Spor HD
|Spor
|12 Saat
|89
|TJK TV
|Spor
|12 Saat
|101
|MCM Top HD
|Müzik
|24 Saat
|102
|Mezzo HD
|Müzik
|24 Saat
|103
|VH1
|Müzik
|24 Saat
|104
|TRT Müzik
|Müzik
|24 Saat
|108
|MTV Live HD
|Yaşam
|24 Saat
|109
|MTV Hits
|Yaşam
|24 Saat
|110
|Fashion TV HD
|Yaşam
|24 Saat
|111
|beIN Home & Entertainment HD
|Yaşam
|24 Saat
|114
|BBC First
|Uluslararası
|24 Saat
|115
|BBC Entertainment
|Uluslararası
|24 Saat
|130
|RAI UNO
|Uluslararası
|24 Saat
|131
|TV5 Monde Europe
|Uluslararası
|24 Saat
|133
|TRT Al Arabiya
|Uluslararası
|24 Saat
|134
|CGTN HD
|Uluslararası
|24 Saat
|135
|RTR PLANETA
|Uluslararası
|24 Saat
|139
|Bloomberg HD
|Haber
|18 Saat
|140
|A News HD
|Haber
|24 Saat
|141
|BBC World News HD
|Haber
|24 Saat
|142
|TRT World HD
|Haber
|24 Saat
|143
|CNN INTERNATIONAL
|Haber
|24 Saat
|144
|Al Jazeera English HD
|Haber
|24 Saat
|145
|Euro News
|Haber
|24 Saat
|146
|France 24 HD
|Haber
|24 Saat
|147
|Al Quran Al Kareem TV HD
|Ulusal
|24 Saat
|148
|Al Sunnah Al Nabawiyah TV HD
|Ulusal
|24 Saat
|151
|TRT EBA TV İlkokul HD
|Ulusal
|24 Saat
|152
|TRT EBA TV Ortaokul HD
|Ulusal
|24 Saat
|153
|TRT EBA TV Lise HD
|Ulusal
|24 Saat
|160
|TRT Çocuk / TRT4
|Çocuk
|24 Saat
|161
|CBEEBIES HD
|Çocuk
|24 Saat
|162
|Baby TV
|Çocuk
|24 Saat
|164
|Da Vinci
|Çocuk
|24 Saat
|165
|Disney Junior
|Çocuk
|24 Saat
|167
|Disney Channel
|Çocuk
|24 Saat
|168
|Boomerang HD
|Çocuk
|24 Saat
|169
|Cartoon Network
|Çocuk
|24 Saat
|170
|Minika GO
|Çocuk
|24 Saat
|171
|Nick Jr.
|Çocuk
|24 Saat
|172
|Nickelodeon
|Çocuk
|24 Saat
|173
|Nickelodeon HD
|Çocuk
|24 Saat
|181
|National Geographic HD
|Belgesel
|24 Saat
|182
|beIN İz TV HD
|Belgesel
|24 Saat
|183
|BBC Earth HD
|Belgesel
|24 Saat
|185
|Nat Geo Wild HD
|Belgesel
|24 Saat
|189
|Yaban TV
|Belgesel
|24 Saat
|190
|TRT Belgesel HD
|Belgesel
|24 Saat
|191
|Discovery Channel HD
|Belgesel
|24 Saat
|192
|Discovery Science HD
|Belgesel
|24 Saat
|194
|CGTN Documentary HD
|Haber
|24 Saat
|201
|beIN BOX OFFICE 1
|Film
|24 Saat
|202
|beIN BOX OFFICE 2
|Film
|24 Saat
|203
|beIN BOX OFFICE 3
|Film
|24 Saat
|204
|Taraftar HD
|Spor
|24 Saat
|205
|Taraftar 2 HD
|Spor
|24 Saat
|223
|İdman Azerbeycan
|Spor
|12 Saat
|323
|TRT 1 HD
|Ulusal
|24 Saat
|333
|TRT Haber HD
|Ulusal
|24 Saat
|342
|TRT World HD
|Haber
|24 Saat
|366
|TRT Belgesel HD
|Belgesel
|24 Saat
|386
|TRT Spor HD
|Spor
|24 Saat
|389
|TJK TV HD
|Spor
|12 Saat
|400
|Digiturk 4K
|Yaşam
|24 Saat
|401
|Alem FM
|Radyo
|24 Saat
|402
|Süper FM
|Radyo
|24 Saat
|403
|Joy Türk FM
|Radyo
|24 Saat
|404
|TRT Nağme
|Radyo
|24 Saat
|405
|TRT Türkü
|Radyo
|24 Saat
|406
|TRT FM
|Radyo
|24 Saat
|407
|TRT Radyo 3
|Radyo
|24 Saat
|409
|Best FM
|Radyo
|24 Saat
|411
|Kral Pop Radyo
|Radyo
|24 Saat
|412
|Slow Türk
|Radyo
|24 Saat
|413
|Radyo 7
|Radyo
|24 Saat
|414
|Show Radyo
|Radyo
|24 Saat
|415
|Kral FM
|Radyo
|24 Saat
|416
|Radyo Viva
|Radyo
|24 Saat
|417
|Baba Radyo
|Radyo
|24 Saat
|432
|Masal Radyo
|Radyo
|24 Saat
|433
|Dijital Müzik - Şömine Keyfi
|Radyo
|24 Saat
|434
|Concerts
|Radyo
|24 Saat
|435
|5+1 Concerts
|Radyo
|24 Saat
|443
|Hottest Hits
|Radyo
|24 Saat
|444
|Love Songs
|Radyo
|24 Saat
|445
|International
|Radyo
|24 Saat
|446
|Oldies But Goldies
|Radyo
|24 Saat
|447
|90s Hits
|Radyo
|24 Saat
|448
|80s Hits
|Radyo
|24 Saat
|449
|Happy
|Radyo
|24 Saat
|450
|In Love
|Radyo
|24 Saat
|451
|Party
|Radyo
|24 Saat
|452
|Melancholic
|Radyo
|24 Saat
|453
|Morning Coffee
|Radyo
|24 Saat
|454
|Energetic
|Radyo
|24 Saat
|455
|Dreamy
|Radyo
|24 Saat
|456
|Easy Listening
|Radyo
|24 Saat
|457
|Relaxation
|Radyo
|24 Saat
|458
|Chill Out / Lounge
|Radyo
|24 Saat
|459
|Nu Jazz
|Radyo
|24 Saat
|460
|Jazz
|Radyo
|24 Saat
|461
|Smooth Jazz
|Radyo
|24 Saat
|462
|Blues
|Radyo
|24 Saat
|463
|Reggae
|Radyo
|24 Saat
|464
|Latin
|Radyo
|24 Saat
|465
|Hip Hop / R & B
|Radyo
|24 Saat
|466
|Rock
|Radyo
|24 Saat
|467
|Classic Rock
|Radyo
|24 Saat
|468
|Classical Music
|Radyo
|24 Saat
|469
|America's Classics
|Radyo
|24 Saat
|470
|Greek Songs
|Radyo
|24 Saat
|826
|FOX HD
|Yaşam
|24 Saat
|836
|Beyaz TV HD
|Ulusal
|24 Saat
|876
|FB TV HD
|Spor
|24 Saat
|886
|TRT SPOR
|Spor
|24 Saat
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