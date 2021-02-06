Digiturk tek maç nasıl satın alınır? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi beIN CONNECT tek maç satın alma

Süper Lig'de 24. hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla bekleniyor. Ligde, zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan derbi maçı, bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda izleyicilerle buluşacak. Karşılaşmayı, beIN CONNECT üzerinden izlemek isteyen taraftarlar, 'Digiturk tek maç nasıl satın alınır?' araştırması yapıyor. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi beIN CONNECT tek maç satın alma yöntemleri...

DIGITURK TEK MAÇ NASIL SATIN ALINIR?

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk, Süper Lig maçlarını beIN SPORTS aracılığıyla futbolseverler ile buluşturuyor. Ancak son dönemde dijital platformların oldukça revaçta olmasıyla birlikte Digiturk'ün dijital yayın platformu beIN CONNECT'te birçok kolaylık sağlayarak futbolseverler için bulunmaz bir nimet haline geldi.

beIN CONNECT üzerinden taraftar paketlerinin, sezonluk paketlerin yanı sıra tek maç satın alma işlemi de yapılabiliyor.

Süper Lig paketlerine üye olunmadan tek maç nasıl satın alınır?

Digiturk'ün üyelerine sunduğu "İzle-öde" servisi sayesinde, Spor Toto Süper Lig maçlarını Digiturk 204, 205 ve 206 Taraftar kanallarından tek maç satın alarak izleyebilirsiniz.

Tek maç satın almak için onlineislemler.digiturk.com.tr giriş yaptıktan sonra "İzle-öde" menüsünden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Hemen tek maç satın almak için tıklayınız.

Taraftar kanallarından tek maç nasıl satın alınır?

Digiturk'ün üyelerine sunduğu İzle-öde servisi sayesinde, Spor Toto Süper Lig maçlarını Digiturk 204, 205 ve HD servisiniz aktifse 277 numaralı Taraftar kanallarından tek maç satın alarak izleyebilirsiniz.

Tek maç satın almak için onlineislemler.digiturk.com.tr giriş yaptıktan sonra "İzle-öde" menüsünden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tek maç satın almak için tıklayınız.

*Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Digiturk veya beIN Connect üzerinden satın almak için hali hazırda Digiturk üyesi olmanız gerekmektedir.

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