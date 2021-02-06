Digiturk tek maç nasıl satın alınır? Süper Lig maçları beIN CONNECT tek maç satın alma

Daha önceleri Lig TV ismiyle yayın yapan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN Sports olarak değiştirilen kuruluş, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduruyor. Son yıllarda dijital platformların popülerleşmesi ile birlikte beIN CONNECT platformu da ortaya çıkmış ve Digiturk ekibi, Süper Lig maçları için tek maç satın alma seçeneğini bu mecraya eklemiştir. Bu bağlamda, Digiturk tek maç nasıl satın alınır? İşte, Süper Lig maçları beIN CONNECT tek maç satın alma yöntemleri...

DIGITURK TEK MAÇ NASIL SATIN ALINIR?

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk, Süper Lig maçlarını beIN SPORTS aracılığıyla futbolseverler ile buluşturuyor. Ancak son dönemde dijital platformların oldukça revaçta olmasıyla birlikte Digiturk'ün dijital yayın platformu beIN CONNECT'te birçok kolaylık sağlayarak futbolseverler için bulunmaz bir nimet haline geldi.

BeIN CONNECT üzerinden taraftar paketlerinin, sezonluk paketlerin yanı sıra tek maç satın alma işlemi de yapılabiliyor.

Süper Lig paketlerine üye olunmadan tek maç nasıl satın alınır?

Tek maç satın almak için digiturkburada.com üzerinden tek maç işlemlerine girmeniz gerekmektedir. Bu sayfada maçını izlemek istediğiniz kulübü seçerek ilerliyorsunuz. Sonraki aşamada seçtiğiniz kulübün hangi takımla oynayacağı 'tek maç'ı satın almak istiyorsanız ona tıklamanız gerekmektedir. İlgili sayfaya gitmek için gerekli link aşağıda yer almaktadır.



Hemen tek maç satın almak için tıklayınız.

Taraftar kanallarından tek maç nasıl satın alınır?

BeIN Connect tek maç satın alma sayfasından Süper Lig veya Taraftar Paketi satın alarak maçları canlı olarak izleyebilirsiniz. beIN Sport kanalından yayınlanan maçları internet üzerinden cepten, tabletten, Android TV, Apple TV ve Smart TV'den seyredebilirsiniz. DigiturkBurada'dan beIN Connect kupon kodu satın alarak üye olabilirsiniz.

Aşağıda bulunan linke tıklayarak 'Tek Maç Satın Alma' sayfasına gidebilirsiniz. Bu sayfada öncelikle tuttuğunuz takımı ya da maçını izlemek istediğiniz takımı seçiyorsunuz.

Sonraki sayfada seçtiğiniz takımın maç yapacağı kulübü seçiyorsunuz.

Ardından önünüze paket satın alma ekranı gelecektir. Buradan tercih ettiğiniz paketi satın alıyorsunuz.

Tek maç satın almak için tıklayınız.

BEIN CONNECT FİYAT LİSTESİ