Dijan Vukojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dijan Vukojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dijan Vukojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dijan Vukojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dijan Vukojevic 12 Eylül 1995 tarihinde Jönköping şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dijan Vukojevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VMC Group AB yapmaktadır. Dijan Vukojevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 23 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dijan Vukojevic'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dijan Vukojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dijan Vukojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dijan Vukojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dijan Vukojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında J-Södra IF

30 Mart 2015 yılında Arameisk SIF

23 Mart 2016 yılında Assyriska IK

1 Ocak 2018 yılında Husqvarna

1 Ocak 2019 yılında Norrby

7 Ocak 2020 yılında Spartak Trnava

31 Temmuz 2020 yılında Norrby

23 Ocak 2022 yılında Degerfors

Dijan Vukojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dijan Vukojevic şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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