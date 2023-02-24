Dijar Nikqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dijar Nikqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dijar Nikqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dijar Nikqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dijar Nikqi 20 Ekim 2004 tarihinde Pejë şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dijar Nikqi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dijar Nikqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dijar Nikqi'nin KF Tirana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dijar Nikqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dijar Nikqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dijar Nikqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dijar Nikqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ekim 2020 yılında KF Laçi U21

8 Ocak 2021 yılında Akademia e Fut.

1 Ocak 2022 yılında KF Tirana

Dijar Nikqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dijar Nikqi şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dijar Nikqi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Futastic Football School (until 2020)

Arnavutluk U21 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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