Dijari Mujic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dijari Mujic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dijari Mujic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dijari Mujic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dijari Mujic 5 Mayıs 2004 tarihinde Bar şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dijari Mujic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK IMT Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad U19 takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dijari Mujic'nin FK IMT Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dijari Mujic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dijari Mujic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Şubat 2023 yılında IMT Belgrad U19
Dijari Mujic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dijari Mujic şuan FK IMT Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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