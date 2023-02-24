Dijari Mujic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dijari Mujic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dijari Mujic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dijari Mujic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.