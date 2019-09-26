Dijital Anadolu Projesi Toplantısının 2’incisi Elazığ’da yapıldı

Dijital Anadolu Projesi'nin bu yılki 2'nci toplantısı, Elazığ'da düzenlendi.

Anadolu'da üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle yürütülen Dijital Anadolu Projesi'nin 2019 yılı ikinci toplantısı FIRATSİFED ev sahipliğinde Elazığ'da düzenlendi. Bir otelde düzenlenen ve KOBİ'lerde dijitalleşme farkındalığı hedefleyen toplantıda sektör bazlı dijital dönüşüm yol haritası raporunun sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu çağda artık hiçbir KOBİ'nin dijitalleşmeden kaçma şansının olmadığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Dünya değişiyor. Artık dijital dönem ve robotların konuşulduğu, yapay zekanın arttırılmış gerçekliği konuşulduğu bir dönemdeyiz. Bu hem toplumları hem modelini hem de medeniyetleri değiştiriyor. Bu sadece iş dünyasını etkileyen bir süreç değil. Herkesi ciddi bir şekilde etkileyen, dönüştüren, buna ayak uyduranların da zirveye taşıyacak bir süreçtir. Arttık postrealis bir döneme girdik. Gerçekliğin anlamını yitirdiği, her şeyin farklılaşıp dönüştüğü bir döneme girdik. Her şeyin yapaylaştırıldığı, akıllandırıldığı, dijital ortama aktarıldığı, bütün nesnelerin yapay ortamda olduğu bir süreçteyiz. Gelecekte ham maddeye değil, veriye sahip olan ülkeler başarılı olacak. Bu alanı iyi değerlendiren, analiz eden ve kullanan ülkeler başarılı olacaktır" dedi.

Dijital Anadolu Projesi'nin KOBİ'lerin dönüşmesine büyük katkı sağladığına dikkat çeken Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Milli geliri 800 milyar doları aşan Türkiye'de bu ekonomik faaliyetin büyük bir kısmının 3 milyona yakın girişim tarafından üstlenildi. Bu girişimlerin neredeyse tamamına yakınının ise, küçük ve orta boy işletme olarak tanımlanan KOBİ'ler ile esnaf ve sanatkarlardır. Dijitalleşen dünyada KOBİ'lerin işlerini geleceğe taşıyabilmelerinin ise dönüşüme ayak uydurmaktan geçmektedir. İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve pazar paylarının artırılabilmesi anlamında bir tercihten çok zorunluluk halini alan teknolojik dönüşüm, ülkemizin de gelişmiş ülkeler seviyesine gelme hedefine hizmet ediyor. Dijital Anadolu Projesi, sektörün önde gelen isimlerini, katma değer potansiyeli taşıyan illerdeki KOBİ'lerle buluşturması açısından çok önemli" şeklinde konuştu.

Milli Teknoloji Hamle başarısının topyekun bir seferberlikle mümkün olabileceğini vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan ise, "1990'dan bu yana AB'ye yapılan yüksek teknoloji ihracatının payının yüzde 1 ile neredeyse değişmemesi de esaslı bir yeni hikaye ihtiyacını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, ülkemizin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladı. Milli Teknoloji Hamlesi adı verilen sanayide dönüşümün Türkiye açısından kodlarını ortaya koyan ve 6 temel önceliğe odaklanan strateji, genel çerçevesiyle önemli hedefler ortaya koyuyor. Girişimcilikten beşeri sermayeye, altyapıdan yüksek teknoloji ve inovasyona uzanan 5 ana bileşen ve 23 alt politikadan oluşan Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısı stratejide yer aldığı gibi, kapsayıcı ve katılımcı bir şekilde topyekun bir seferberlikle mümkündür. Hedeflere ulaşmak için de uygun aksiyonlar ile odak sektörlerde yaratılacak verimlilik önceliklidir" diye konuştu.

Programa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yasemin Açık, FIRATSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Alper Bektaş, TÜRKONFED ile , Elazığlı iş adamları, kamu kurum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Kaynak: İHA