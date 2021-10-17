Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) görev tanımı nedir, Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) ne iş yapar, Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) Tanımı;

Kumaş, bez üzerine Dijital Baskı Makinesini kullanarak istenilen desenin basılması işlemlerini yapan kişidir.

Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2021 Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) Maaşları

Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) maaşı ortalama aylık 3.180 - TL’dir. En düşük Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.880- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) Ne İş Yapar?

Dijital Baskı Operatörü (Tekstil), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Renk ayarlamalarını bilgisayar ortamında hazırlamak,

b) Dijital baskı makinesinin veri tabanını oluşturmak,

c) Bilgisayar ve dijital baskı makinesini çalıştırmak,

d) Deseni bilgisayar ortamında verilen renklerle ayarlamak, düzenlemek, deseni yerine yerleştirmek,

e) Günlük baskı programını Pazarlama bölümünden alarak makineye işlemek,

f) İstenilen baskıya uygun kumaşları tespit ederek hazırlamak, temin etmek,

g) Parça ya da metraj baskı kumaşlarını ayarlamak,

h) Müşterinin isteğine uygun olarak bilgisayarda renklendirme yapmak,

i) Dijital baskı makinesine bu bilgiyi atarak makineyi çalıştırmak,

j) İşlemi biten kumaşı ilgili birimlere göndermek,

k) Kullanılan makine, araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) mesleğinin meslek kodu 7322.29 olarak belirlenmiştir



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